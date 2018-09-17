09:57 17.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за пожара в Кривом Роге погибли трое человек

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня утром 17 сентября произошло возгорание в жилом доме. В результате происшествия погибли двое взрослых и один ребенок. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Из-за пожара в Кривом Роге погибли трое человек

По информации спасателей, после возгорания были обнаружены тела мужчины и женщины, также ребенка в бессознательном состоянии.

Мальчика вынесли из квартиры и передали работникам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных действий, однако жизнь пострадавшему спасти не удалось.

Кроме того, огонь уничтожил домашнее имущество на кухне. Пожарным удалось ликвидировать возгорание за несколько часов. В данное время правоохранительные органы устанавливают все причины происшествия.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве произошел пожар в офисном здании. По предварительной информации, в одном из офисов загорелся шкаф с документами, что и стало главной причиной возгорания офисного помещения.


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