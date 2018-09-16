16:34 16.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре столицы пьяный автомобилист подрался с отрядом патрульных - ФОТО

В ночь на 16 сентября в центре Киева на Бессарабской площади правоохранители остановили Chevrolet Alero, водитель которого протаранил фонарный столб.

В центре столицы пьяный автомобилист подрался с отрядом патрульных - ФОТО

Об этом передает dtp.kiev.ua.

По предварительной информации, водитель иномарки пытался заехать на парковку подъезжает Chevrolet, но машина врезалась в столб дорожного знака. Очевидцы происшествия вызвали экипаж патрульных.

Нетрезвые автомобилисты пытались уехать, однако свидетели задержали их до прибытия патрульной полиции.

Стоит отметить неадекватное поведения шофера авто. Парень, который был за рулем, начал переговариваться с полицейскими. Его неоднократно предупреждали, что вести себя нужно корректно. Все замечания патрульных были проигнорированы. Именно поэтому подозреваемого сковали и одели на него наручники и отвезли в отделение полиции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно неадекватный мужчина разгромил ларек на улице Васильковской и бросил внутрь заведения дымовую шашку. 


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