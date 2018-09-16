В Таиланде объявили режим ЧП из-за массовых наводнений

Таиланд накрыли традиционные для осеннего сезона ливни, четверть страны погрузилась под воду. Об этом передает Bangkok Post.
На данный момент известно, что без крыши над головой остались 58 276 человек из 16 468 домовладений, расположенных в 26 районах страны. Уровень воды сейчас снижается, спасатели проводят поисковые работы пропавших, погода постепенно улучшается.
В итоге, под водой полностью или частично оказались провинции Накхонпханом, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун частично затоплены, убытки подсчитываются. Ответственные службы продолжают откачку воды из наиболее пострадавших районов королевства.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее город Баггао в провинции Кагаян на северо-востоке Филиппин полностью ушел под воды Тихого океана. Потенциально в зоне риска находятся более 5 миллионов человек. Уже появились первые жертвы, их точное количество неизвестно. Еще 14 человек уже считаются пропавшими без вести.