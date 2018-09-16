В Таиланде объявили режим ЧП из-за массовых наводнений

На данный момент известно, что без крыши над головой остались 58 276 человек из 16 468 домовладений, расположенных в 26 районах страны. Уровень воды сейчас снижается, спасатели проводят поисковые работы пропавших, погода постепенно улучшается.

В итоге, под водой полностью или частично оказались провинции Накхонпханом, Накхоннайок, Прачинбури, Чачоенгсао, Пхетчабури и Сатун частично затоплены, убытки подсчитываются. Ответственные службы продолжают откачку воды из наиболее пострадавших районов королевства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее город Баггао в провинции Кагаян на северо-востоке Филиппин полностью ушел под воды Тихого океана. Потенциально в зоне риска находятся более 5 миллионов человек. Уже появились первые жертвы, их точное количество неизвестно. Еще 14 человек уже считаются пропавшими без вести.