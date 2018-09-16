В России произошло смертельное ДТП с участием украинцев - ФОТО

По предварительной информации, авария произошла в ночь на субботу, 15 сентября. Водитель буса Mercedes-Benz Sprinter с украинскими номерами столкнулся с грузовиком DAF.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и трое пассажиров: 49-летний мужчина и две молодые женщины. Еще один пассажир - 20-летний парень - выжил, он получил травмы и на данный момент находится в больнице.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ростовской области водитель не справился с управлением КамАЗа, после чего допустил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporte. В результате аварии погибло шесть граждан Украины.