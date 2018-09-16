07:00 16.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области при неизвестных обстоятельствах утонул мужчина

Вчера вечером во время купания в акватории Днепробугского лимана в поселке Ивановка Очаковского района утонул местный житель. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины. 

В Николаевской области при неизвестных обстоятельствах утонул мужчина

По предварительной информации, вероятной причиной гибели мужчины было неосторожное купание в неположенном месте.

Для проведения поисково-спасательных работ на место выехал дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место происшествия, спасатели приступили к поисковой операции. Трое сотрудников ГСЧС на моторной лодке на расстоянии 1 км. от береговой линии заметили в воде бездыханное тело мужчины 1974 г.р. и транспортировали его на берег.

Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента для идентификации личности погибшего. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пьяные посиделки у реки закончились летальным исходом


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