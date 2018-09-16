В Николаевской области при неизвестных обстоятельствах утонул мужчина

По предварительной информации, вероятной причиной гибели мужчины было неосторожное купание в неположенном месте.

Для проведения поисково-спасательных работ на место выехал дежурный караул Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место происшествия, спасатели приступили к поисковой операции. Трое сотрудников ГСЧС на моторной лодке на расстоянии 1 км. от береговой линии заметили в воде бездыханное тело мужчины 1974 г.р. и транспортировали его на берег.

Обстоятельства происшествия выясняли сотрудники полиции, которые прибыли на место инцидента для идентификации личности погибшего.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве пьяные посиделки у реки закончились летальным исходом.