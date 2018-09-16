14:16 16.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке

Сегодня ночью, 16 сентября, в Киеве по адресу улица Ковпака, 3 произошел пожар. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Киеве ночью горела квартира в многоэтажке

По предварительной информации, загорелась жилая квартира на 6-ом этаже дома. Периметр пожара составил около 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия спасатели вывели жильцов из квартир, которые находились выше.

В момент начала возгорания в квартире находились люди. К счастью, они не спали, вызвали пожарных и успели самостоятельно выбраться из квартиры.

Пожарные ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание в течении 15 минут. Вероятной причиной пожара стало короткое замыкание. На месте работали пожарные, а также дежурили медики и полиция. Остальные подробности происшествия устанавливаются.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в многоэтажном доме на пр. Героев Сталинграда, 9, вчера вечером произошел пожар.


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