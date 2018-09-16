20:32 16.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203762:Polishuk

В Харькове столкнулись два автомобиля, погибли двое пенсионеров - ФОТО

В Харькове в воскресенье, 16 сентября, произошло столкновение двух автомобилей.

В Харькове столкнулись два автомобиля, погибли двое пенсионеров - ФОТО

В результате аварии погибли двое пенсионеров, Как сообщает полиция Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на Мерефянском около полудня.

По предварительным данным правоохранителей тут, по неизвестным пока причинам столкнулись Daewoo Lanos и Renault. За рулем Renault находился 44-летний мужчина.

От сильного удара на месте происшествия погибли 80-летний водитель и 79-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Lanos. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

По факту аварии решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 сентября в Раховском районе Закарпатской области произошла авария с двумя туристами из Киева. Их автомобиль сорвался в пропасть на горе Близница. Туристами оказались отец с сыном. От полученных травм они погибли на месте.


Поделиться
Читайте также:
 
На Филиппинах тайфун "Мангхут" уже убил 59 человек В США акула напала на людей, погиб мужчина НАБУ разрешило Омеляну выезжать за границу НАБУ вызвало Омеляна на допрос 19 сентября
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив