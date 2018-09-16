В Харькове столкнулись два автомобиля, погибли двое пенсионеров - ФОТО

В результате аварии погибли двое пенсионеров, Как сообщает полиция Харьковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на Мерефянском около полудня.

По предварительным данным правоохранителей тут, по неизвестным пока причинам столкнулись Daewoo Lanos и Renault. За рулем Renault находился 44-летний мужчина.

От сильного удара на месте происшествия погибли 80-летний водитель и 79-летняя женщина-пассажир автомобиля Daewoo Lanos. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.

По факту аварии решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 15 сентября в Раховском районе Закарпатской области произошла авария с двумя туристами из Киева. Их автомобиль сорвался в пропасть на горе Близница. Туристами оказались отец с сыном. От полученных травм они погибли на месте.