В Карпатских горах в ущелье свалился автомобиль с украинскими туристами

По предварительной информации, во время поездки вблизи горы Близница сорвались в глубокую расщелину. Автомобиль разорвало на "куски", от транспорта остался лишь один каркас. Детали разбитого джипа обнаружил один из туристов, который шел по этому маршрут.

Личности погибших уже удалось идентифицировать - это 48-летний киевлянин и его 27-летний сын, которые приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься но склонам гор.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Искырского ущелья возле города Своге в Болгарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участие пассажирского автобуса.