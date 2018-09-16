12:19 16.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Карпатских горах в ущелье свалился автомобиль с украинскими туристами

На Закарпатье двое киевлян на джипе сорвались в ущелье  Свидовецкого массива. Об этом передает dtp.kiev.ua.  

В Карпатских горах в ущелье свалился автомобиль с украинскими туристами

По предварительной информации, во время поездки вблизи горы Близница сорвались в глубокую расщелину. Автомобиль разорвало на "куски", от транспорта остался лишь один каркас. Детали разбитого джипа обнаружил один из туристов, который шел по этому маршрут.

Личности погибших уже удалось идентифицировать - это 48-летний киевлянин и его 27-летний сын, которые приехали на автомобиле Dodge RAM в Карпаты покататься но склонам гор. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в районе Искырского ущелья возле города Своге в Болгарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участие пассажирского автобуса


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