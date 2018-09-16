17:33 16.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203750:roman

В Черновцах лейтенант полиции сбил человека

Сегодня ночью, 16 сентября, автомобиль патрульной полиции сбил пешеходы, который внезапно выбежал на дорогу. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Черновцах лейтенант полиции сбил человека

Сейчас стало известно, что в момент аварии за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции.

По предварительной информации, экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской, двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета.

В один момент полицейский совершил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно пытался пересечь дорогу в неположенном для этого месте.

В результате полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.

На данном этапе следствия прокуратура Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно легковушка столкнулась со служебным автомобилем охранной полиции.


Поделиться
Читайте также:
 
Грузия намерена массово экспортировать марихуану В Днепре на одном из местный пляжей произошла "стычка" между отдыхающими В центре столицы пьяный автомобилист подрался с отрядом патрульных - ФОТО Финляндия боится военный провокаций со стороны российской границы
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив