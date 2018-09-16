В Черновцах лейтенант полиции сбил человека

Сейчас стало известно, что в момент аварии за рулем служебного автомобиля Mitsubishi Outlander находился 25-летний лейтенант полиции.

По предварительной информации, экипаж осуществлял патрулирование улицы Русской, двигаясь с включенным проблесковым маячком синего цвета.

В один момент полицейский совершил наезд на 28-летнего жителя Герцаевского района, который внезапно пытался пересечь дорогу в неположенном для этого месте.

В результате полученных травм пешеход погиб на месте ДТП.

На данном этапе следствия прокуратура Черновицкой области внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ровно легковушка столкнулась со служебным автомобилем охранной полиции.