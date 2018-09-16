На Житомирщине загорелся продуктовый магазин

Сегодня утром, 16 сентября, в деревянном здании продуктового магазина в поселке Каменный Брод Барановского района Житомирской области произошел пожар. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.
Прибывшие на место возгорания сотрудники ГСЧС установили, что очаг возгорания находится внутри магазина и огнем частично охвачено перекрытия. Два экипажа пожарных успешно локализировали и ликвидировало возгорание.
В результате пожара, огнем было уничтожено 24 кв. м перекрытия, частично повреждены продукты и внутренняя отделка стен.
Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросети. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в помещении магазина стройматериалов.