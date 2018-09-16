15:49 16.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине загорелся продуктовый магазин

Сегодня утром, 16 сентября, в деревянном здании продуктового магазина в поселке Каменный Брод Барановского района Житомирской области произошел пожар. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.

На Житомирщине загорелся продуктовый магазин

Прибывшие на место возгорания сотрудники ГСЧС установили, что очаг возгорания находится внутри магазина и огнем частично охвачено перекрытия. Два экипажа пожарных успешно локализировали и ликвидировало возгорание.

В результате пожара, огнем было уничтожено 24 кв. м перекрытия, частично повреждены продукты и внутренняя отделка стен. 

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросети. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в помещении магазина стройматериалов. 


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