На Житомирщине загорелся продуктовый магазин

Прибывшие на место возгорания сотрудники ГСЧС установили, что очаг возгорания находится внутри магазина и огнем частично охвачено перекрытия. Два экипажа пожарных успешно локализировали и ликвидировало возгорание.

В результате пожара, огнем было уничтожено 24 кв. м перекрытия, частично повреждены продукты и внутренняя отделка стен.

Вероятной причиной пожара могло стать короткое замыкание в электросети. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в помещении магазина стройматериалов.