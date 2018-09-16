На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают провоцировать украинских военных вдоль линии разграничения

На Донецком и Луганском направлениях противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов открывал позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.

Вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединское враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, БМП-1 и артиллерии.

В результате адекватного ответа, по данным разведки, уничтожено 2 и ранено 2 оккупантов российских оккупантов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес твердо утверждает, что расширение НАТО на восток невозможно без участия в блоке Украины.