09:42 16.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают провоцировать украинских военных вдоль линии разграничения

За минувшие сутки незаконные вооруженные бандформирования 28 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил. 

На востоке Украины неспокойно: боевики продолжают провоцировать украинских военных вдоль линии разграничения

На Донецком и Луганском направлениях противник из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов открывал позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Южное, Новгородское, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. 

Вблизи населенных пунктов Новолуганское, Гнутово, Водяное и Лебединское враг вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, БМП-1 и артиллерии. 

В результате адекватного ответа, по данным разведки, уничтожено 2 и ранено 2 оккупантов российских оккупантов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", заместитель генсекретаря НАТО по вопросам политики и политики безопасности Алехандро Альваргонсалес твердо утверждает, что расширение НАТО на восток невозможно без участия в блоке Украины.

  


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