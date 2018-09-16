08:00 16.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203722:roman

На Херсонщине правоохранители ликвидировали очередной наркопритон

В Херсоне полицейские разоблачили группу вооруженных торговцев амфетамином. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

На Херсонщине правоохранители ликвидировали очередной наркопритон

Злоумышленники организовали четкую и отлаженную схему сбыта наркотических средст. Так. из участников группы покупал прекурсоры и изготавливал наркотик с помощью лабораторного оборудования. Другой находил клиентов и сбывал амфетамин путем «закладок». С потенциальными покупателями лично не встречался. Заказ принимал в мессенджерах и социальных сетях.

В ходе обысков на квартире было обнаружено 400 граммов прекурсоров (основной ингредиент для изготовления наркотика), деньги, полученные от преступной деятельности, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет около 300 000 гривен.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве были задержаны военнослужащих, которые занимались сбытом наркотиков


Поделиться
Читайте также:
 
В Солнечной системе обнаружена новая экзопланета Итальянские дизайнеры заинтересовались колоритом российских деревень В Турции прошли традиционные бои в масле - "гюреш" Стали известны финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2018 - ФОТО
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив