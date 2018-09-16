На Херсонщине правоохранители ликвидировали очередной наркопритон

Злоумышленники организовали четкую и отлаженную схему сбыта наркотических средст. Так. из участников группы покупал прекурсоры и изготавливал наркотик с помощью лабораторного оборудования. Другой находил клиентов и сбывал амфетамин путем «закладок». С потенциальными покупателями лично не встречался. Заказ принимал в мессенджерах и социальных сетях.

В ходе обысков на квартире было обнаружено 400 граммов прекурсоров (основной ингредиент для изготовления наркотика), деньги, полученные от преступной деятельности, 2 пистолета и 350 граммов готового амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков на «черном рынке» составляет около 300 000 гривен.

Сейчас открыто уголовное производство по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыты уголовные производства по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве были задержаны военнослужащих, которые занимались сбытом наркотиков.