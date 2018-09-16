Американские побережья захлестнула волна нападений белых акул

Инцидент произошел в акватории у пляжа Ньюкомб Холлоу-Бич. Мужчину оказался "переполовинен" челюстями акулы и потерял много крови. Его успели доставить в местный госпиталь, где врачам лишь осталось констатировать смерть мужчины.

"Жертва скончалась от полученных ран в больнице Кейп-Кода, куда была доставлена сотрудниками пожарной службы Уеллфлита". - сообщил шериф.

Похожий случай произошел буквально 4 года назад в тех же водах. Тогда,15 августа, акула напала на 61-летнего Уильяма Литтона в водах Массачусетса. Американец выжил. Это было первое нападение акулы в этом районе с 2012 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Восточном побережье США спасатели обнаружили тела первых 5-ти пострадавших от удара урагана "Флоренс".