04:00 15.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Польше при неизвестных обстоятельствах погиб украинец

В Польше в центре Лодзя 28-летний заробитчанин упал с высоты 15-го этажа. Об этом передает Польское радио.

В Польше при неизвестных обстоятельствах погиб украинец

Смертельный инцидент произошел на стройке, что на перекрестке улиц Килинского и Пилсудского. Почему мужчина оказался на строительной площадке еще до начала рабочего дня неизвестно. 

Несколько минут пострадавший еще дышал, что подтверждают другие рабочие. Однако, прибывшие на место падения медики лишь констатировали факт его смерти.

Сейчас местная полиция и прокуроры выясняют причину гибели украинца. Вопрос безопасности на строительной площадке должен быть выяснен специально назначенной инспекцией труда. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно с балкона столичной "хрущевки" выпал обнаженный мужчина. 


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