17:46 15.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Первомайске неизвестный поджог элитную иномарку

Вчера вечером сотрудники Государственной пожарно-спасательной части ликвидировали пожар автомобиля Мersedes W211. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украина. 

В Первомайске неизвестный поджог элитную иномарку

Инцидент произошел на ул. Корабельной в городе Первомайск Николаевской области. По прибытию на место возгорания было обнаружено, что огнем охвачено переднюю часть транспортного средства. В 15:33 пожар был локализован, 15:41 - ликвидировали.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники ДСНС. Сам владелец сгоревшего авто утверждает, что несколько недель назад отдавал свой транспорт на СТО для ремонта некоторых частей двигателя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во дворе дома по адресу улица Бальзака, 58 неизвестный поджог BMW Х5.


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