В Первомайске неизвестный поджог элитную иномарку

Инцидент произошел на ул. Корабельной в городе Первомайск Николаевской области. По прибытию на место возгорания было обнаружено, что огнем охвачено переднюю часть транспортного средства. В 15:33 пожар был локализован, 15:41 - ликвидировали.

В ходе ликвидации пожара принимали участие 4 человека личного состава и 1 единица техники ДСНС. Сам владелец сгоревшего авто утверждает, что несколько недель назад отдавал свой транспорт на СТО для ремонта некоторых частей двигателя.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во дворе дома по адресу улица Бальзака, 58 неизвестный поджог BMW Х5.