21:00 15.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пьяный неадекват пытался поджечь торговый прилавок

Сегодня ночью неадекватный мужчина разгромил ларек на улице Васильковской и бросил внутрь заведения дымовую шашку. Об этом говорится на официальном сайте столичной Нацполиции. 

В Киеве пьяный неадекват пытался поджечь торговый прилавок

По предварительной информации, нетрезвый мужчина пришел в торговую точку, чтобы "догнаться" и повздорил с продавщицей прилавка. Однако, тот не смог предъявить документы, удостоверяющие его точный возраст. Злоумышленника разозлило то, что ему отказались продавать спиртное. Тогда последний достал дымовую шашку и кинул ее в окно прилавка.

Правоохранители отметили, что это не первый подобный случай за последнее время. Несколько дней назад, по словам сотрудников, этот же мужчина уже нападал на данный ларек. Тогда он также бросил камень и разбил стекло. Владелец заведения сказал, что злоумышленник недавно вернулся из зоны АТО.

Как сообщалось в "УРА-Информ", вчера вечером было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука.


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