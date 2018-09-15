12:47 15.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100203696:roman

Под Киевом водитель иномарки врезался в автобусную остановку - ФОТО

Сегодня ночью в Киеве на столичном шоссе водитель автомобиля Volkswagen вылетел с дороги и врезался в остановку общественного транспорта. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом водитель иномарки врезался в автобусную остановку - ФОТО

По предварительной информации, водитель авто, находясь в неадекватном состоянии, не справившись с управлением транспорта, протаранил остановку общественного транспорта. К счастью, на момент аварии на площадке никого не было. 

Проходить тест на драгер водитель на камеру решительно отказался. Примечательно, что буквально днем ранее его останавливали за пьяное вождение, выписав денежный штраф. 

Отметим, по словам активистов, состояние горе-шофера было больше похоже на наркотическое опьянение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на проспекте победы у метро "Политехнический университет" водитель автомобиля Mitsubishi вылетел на обочину.

 


Поделиться
Читайте также:
 
Помпео пообещал "наказать" Россию, если та еще раз попытается вмешаться в американские выборы В Киеве группа неизвестных напала на судью, который занимается "делами Майдана" День рождения со смертельными последствиями: пьяный именинник не справился с управлением и попал в ДТП - ФОТО Балотелли может навсегда распрощаться с футболом из-за лишнего веса
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив