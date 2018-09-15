Филиппины накрыло мощное цунами

Согласно опубликованной информации, новый тайфун "Мангхут" сильнее, чем его "предшественник" - ураган "Флоренс", который вышел на Восточное побережье США. Мощность стихии примерно эквивалентна урагану максимальной пятой категории.

Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час, власти города вынуждены были ввести комендантский час. По данным государственной метеорологической службе Филиппин, "Мангхут" станет самым сильным тайфуном, ударившим по территории страны в этом году.

Потенциально в зоне риска находятся более 5 миллионов человек. Уже появились первые жертвы, их точное количество неизвестно. Еще 14 человек уже считаются пропавшими без вести.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сообщалось, что к побережью Филиппин приближается тайфун " Мангхут". Он может стать причиной серьезных наводнений и оползней и представляет опасность для миллионов людей.