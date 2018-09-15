День рождения со смертельными последствиями: пьяный именинник не справился с управлением и попал в ДТП - ФОТО

По предварительной информации, водитель иномарки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на огромной скорости врезался в отбойник вылетел на тротуар, перевернувшись на крышу, попутно зацепив рядом стоящую "Сузуки".

С множественным травмами водитель автомобиля Mitsubishi госпитализировали. Пострадавший "водила" признался, что у него сегодня был день рождения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ирпене на улице Университетской произошла смертельная авария, виновником которой стал водитель американской иномарки. В итоге, водитель за рулем внедорожника не успел вовремя затормозить и сбил молодого парня.