09:42 15.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики продолжают открывать огонь по позициям украинских военных

За прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований 25 раз открывали огонь в сторону позиций ВСУ. Об этом передает пресс-служба ООС.  

Боевики продолжают открывать огонь по позициям украинских военных

На Луганском и Донецком направлениях стрельба не прекращалась в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Широкино, Чермалык, Водяное.

Пророссийские бандформирования вели огонь из огнестрелов и крупнокалиберных пулеметов. Около Станицы Луганской враг применил тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы и артиллерию. Украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь. 

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером.


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