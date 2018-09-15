Боевики продолжают открывать огонь по позициям украинских военных

На Луганском и Донецком направлениях стрельба не прекращалась в районах населенных пунктов Станица Луганская, Желтое, Крымское, Новотошковское, Луганское, Светлодарск, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Широкино, Чермалык, Водяное.

Пророссийские бандформирования вели огонь из огнестрелов и крупнокалиберных пулеметов. Около Станицы Луганской враг применил тяжелое вооружение 120 мм и 82 мм минометы и артиллерию. Украинские военные вынуждены были открыть превентивный огонь.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США Куртом Волкером.