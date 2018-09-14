15:19 14.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Винницкой области промчался мощный смерч - ФОТО, ВИДЕО

В городе Ладыжин Винницкой области неподалеку от водохранилища пронесся сильнейшей смерч. Жуткими снимками и видеоматериалом поделились местные жители области на своей страничках в социальных сетях.

В Винницкой области промчался мощный смерч - ФОТО, ВИДЕО

Об этом стало известно из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Сообщается, что смерч выглядел как атмосферный вихрь, который время от времени появлялся в грозовом облаке и распространялся над землей. В частности, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров.

При этом, из Тростянецкого района не поступало каких-либо сообщений относительно ликвидации последствий непогоды. Предполагается, что непогода не нанесла существенных разрушений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Крым обрушился мощный ураган. В результате улицы прибрежных городов, в частности, Ялты и Феодосии превратились в реки.


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