12:59 14.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Кременчуга прогремел взрыв, погиб мужчина - ВИДЕО

В пятницу утром, 14 сентября, в городе Кременчуг прогремел взрыв.

В центре Кременчуга прогремел взрыв, погиб мужчина - ВИДЕО

На улице 1905 года во дворе дома №30, в котором расположена управляющая компания Житлорембудсервис, взорвался баллон для сварки, который находился в автомобиле Renault Trafic. В результате инцидента погиб мужчина.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 55-летнего водителя автомобиля ударной волной отбросило к рядом расположенному дому. Его госпитализировали, однако в реанимации мужчина умер.

Из Полтавы в Кременчуг выехали эксперты-взрывотехники Главного управления Нацполиции в Полтавской области, которые должны оказать помощь в проведении следствия.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела по факту взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Массачусетс в ночь на пятницу, 14 сентября, из-за утечки газа произошли взрывы почти в 40 домах. Утечка газа вызвала пожары в городах Лоуренс, Андовер и Северный Андовер. По предварительным данным, пострадали 13 человек. Как сообщает Associated Press людей эвакуировали с районов, где присутствовал запах газа. Полиция призвала жителей, чьи дома обслуживаются компанией Columbia gas также покинуть их.


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