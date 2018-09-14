В столице задержали очередного торговца людьми

Преступника задержали во время переправки одной из завербованных украинок рейсом "Киев-Гданьск" через пункт пропуска в аэропорту им. Сикорского. Задержанным оказался 41-летний харьковчанин, который находясь в преступном сговоре с поляком, вербовал девушек 18-30 лет.

Сутенеры переправляли молодых девушек через Государственную границу Украины в Республику Польша под видом дальнейшего трудоустройства часто с поддельными документами.

Только за границей жертвы узнавали, что на самом деле им придется предоставлять интимные услуги иностранцам и приезжим туристам.

Сейчас в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники полиции в Харькове задержали мужчину, который пытался продать двух украинских девушек в сексуальное рабство.