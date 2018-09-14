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В Ровно полицейская машина полиции попала в аварию - ВИДЕО, ФОТО

В Ровно, в ночь на пятницу, 14 сентября, легковушка столкнулась со служебным автомобилем охранной полиции.

В Ровно полицейская машина полиции попала в аварию - ВИДЕО, ФОТО

В результате аварии два человека получили травмы. Как сообщает отдел коммуникации полиции области, дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Дубенская и Макарова около полуночи.

Уже на месте происшествия правоохранители установили, что 31-летний житель, который управлял OPEL Vectra на иностранном регистрации, двигался со стороны улицы Макарова в направлении Дубенской. На перекрестке он пытался повернуть, однако предоставил преимущества в движении и в итоге врезался с автомобиль Управления полиции охраны в Ровенской области, которым руководил 32-летний сержант.

Оба водителя получили раны головы, кроме того еще одному полицейскому, который находился в авто, в глаз попало стекло. Водители двух транспортных средств были трезвы, - отметили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи начали досудебное расследование. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг днем, 13 сентября, в Николаеве городской трамвай сбил женщину. В результате аварии пенсионерка погибла на месте. Как сообщает местное издание "Новости-N", ссылаясь на слова очевидцев, инцидент произошел на улмце Сенной.


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