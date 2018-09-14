В Днепре на мосту произошло кровавое ДТП, есть жертвы - ФОТО

Об этом передает Информатор с места события.

Как выяснили правоохранители, водитель Skoda не заметил яму на дорожном покрытии, которая и спровоцировала столкновения с микроавтобусом. Пассажир и водитель легковой машины скончались на месте инцидента.

Сейчас на Южном мосту работает несколько патрульных экипажей и кареты скорой помощи. В силу сложившейся ситуации, спасатели пытаются извлечь из автомобиля погибших, которые оказались придавлены транспортным средством и бетоном.

По предварительной информации, в данное время пока движение затруднено. Водителям приходится объезжать этот участок по запасному пути, отмеченному на плане пунктиром.

На месте проводятся следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на улице Борщаговской произошло дорожно-транспортное происшествия с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки. В результате аварии никто не пострадал.