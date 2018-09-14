21:20 14.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100203671:roman

Под Киевом водитель Range Rover протаранил пешехода - ФОТО

Сегодня, 14 сентября в Ирпене на улице Университетской произошла смертельная авария, виновником которой стал водитель американской иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua.

Под Киевом водитель Range Rover протаранил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, рулевой автомобиля Range Rover на плохо освещаемом участке дороги налетел на пешехода, который переходил проезжую часть в обход "зебры". 

В итоге, водитель за рулем внедорожника не успел вовремя затормозить и сбил молодого парня. Виновник инцидента утверждает, что парень, переходивший дорогу, был в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и следственно оперативная группа. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Борщаговской произошло дорожно-транспортное происшествия с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки. В результате аварии никто не пострадал. 


Поделиться
Читайте также:
 
Имущественное неравенство между людьми достигло рекордной величины, - ООН Князев пообещал сделать из украинских детективов настоящих профессионалов Гройсман отчитался о доходных частях украинского бюджета на 2018 год Стало извесно когда Усик изобьет Беллью
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив