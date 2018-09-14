Под Киевом водитель Range Rover протаранил пешехода - ФОТО

Сегодня, 14 сентября в Ирпене на улице Университетской произошла смертельная авария, виновником которой стал водитель американской иномарки. Об этом передает dtp.kiev.ua.
По предварительной информации, рулевой автомобиля Range Rover на плохо освещаемом участке дороги налетел на пешехода, который переходил проезжую часть в обход "зебры".
В итоге, водитель за рулем внедорожника не успел вовремя затормозить и сбил молодого парня. Виновник инцидента утверждает, что парень, переходивший дорогу, был в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и следственно оперативная группа.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Борщаговской произошло дорожно-транспортное происшествия с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки. В результате аварии никто не пострадал.