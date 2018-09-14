Под Киевом водитель Range Rover протаранил пешехода - ФОТО

По предварительной информации, рулевой автомобиля Range Rover на плохо освещаемом участке дороги налетел на пешехода, который переходил проезжую часть в обход "зебры".

В итоге, водитель за рулем внедорожника не успел вовремя затормозить и сбил молодого парня. Виновник инцидента утверждает, что парень, переходивший дорогу, был в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и следственно оперативная группа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на улице Борщаговской произошло дорожно-транспортное происшествия с участием машины такси Renault Kangoo и маршрутки. В результате аварии никто не пострадал.