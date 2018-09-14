На Луганщине спасатели предотвратили возгорание стиральной машинки в многоквартирном доме

На место происшествия прибыли спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области. Пожарными было установлено, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома горит стиральная машинка.

Сотрудники ГСЧС с помощью огнетушителя ликвидировали пожар в течении 10 минут. Предварительная причина пожара - неосторожность владельца дома, который оставил стиральную машинку без присмотра.

К ликвидации возгорания привлекались 3 огнеборца и 1 единица техники ГСЧС.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонской области пожилой мужчина чуть было не задохнулся от дыма во время пожар.