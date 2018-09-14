21:54 14.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Луганщине спасатели предотвратили возгорание стиральной машинки в многоквартирном доме

Вчера вечером, в городе Северодонецк Луганской области молодая семья чуть была не сгорела в квартире собственного дома из-за возгорания стиральной машинки. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украины.

На Луганщине спасатели предотвратили возгорание стиральной машинки в многоквартирном доме

На место происшествия прибыли спасатели 12-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ДСНС Украины в Луганской области. Пожарными было установлено, что в одной из квартир пятиэтажного жилого дома горит стиральная машинка.

Сотрудники ГСЧС с помощью огнетушителя ликвидировали пожар в течении 10 минут. Предварительная причина пожара - неосторожность владельца дома, который оставил стиральную машинку без присмотра.

К ликвидации возгорания привлекались 3 огнеборца и 1 единица техники ГСЧС. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Херсонской области пожилой мужчина чуть было не задохнулся от дыма во время пожар


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