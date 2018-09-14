На юге Финляндии горит свечной завод - ФОТО

Об этом сообщает местное издание YLE.

Как отмечается, на заводе горит 200 тонн парафина. В данное время для жителей города основная опасность из-за пожара является токсичный дым.

По словам спасателей, они изо всех сил стараются не допустить распространения огня на хранилище, которое заполнено до Рождества. Также представитель пожарных Мика Контио подчеркнул, что для тушения парафина нельзя использовать воду, поэтому необходимо в первую очередь его подавлять.

На данный момент, к ликвидации огромного пламя привлечены 30 пожарных бригад. К счастью, погибших и раненных в результате пожара нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в одном из офисов Киева загорелся шкаф с документами, что и стало главной причиной возгорания офисного помещения. Огонь удалось ликвидировать в течении 40 минут, всех сотрудников пришлось эвакуировать.