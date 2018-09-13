15:28 13.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В школе Днепра массовое отравление детей - ФОТО

В Днепре школе №62 массово отравились дети. В больницу за помощью уже обратилось 16 учеников. Об этом сообщает портал Информатор.

В школе Днепра массовое отравление детей - ФОТО

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, у всех пострадавших одинаковые симптомы тошнота, галлюцинации и высокая температура.

В данное время, в школе работают специалисты из областного лабораторного центра, берутся пробы, смывы и идет полная проверка всей документации. Из-за этого, занятия были прерваны у 250 детей. В данный момент решается вопрос о том, насколько ситуация критическая и нужен ли карантин.

По словам директора школы, поодиночные случаи с похожими симптомами были еще на той неделе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй глубоко уверена, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны Российской Федерации.


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