В школе Днепра массовое отравление детей - ФОТО

Как сообщили в Департаменте здравоохранения, у всех пострадавших одинаковые симптомы тошнота, галлюцинации и высокая температура.

В данное время, в школе работают специалисты из областного лабораторного центра, берутся пробы, смывы и идет полная проверка всей документации. Из-за этого, занятия были прерваны у 250 детей. В данный момент решается вопрос о том, насколько ситуация критическая и нужен ли карантин.

По словам директора школы, поодиночные случаи с похожими симптомами были еще на той неделе.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй глубоко уверена, что подозреваемые в отравлении Скрипалей в Солсбери работают в Главном разведывательном управлении Минобороны Российской Федерации.