В Николаеве трамвай насмерть задавил пенсионерку

В результате аварии пенсионерка погибла на месте. Как сообщает местное издание "Новости-N", ссылаясь на слова очевидцев, инцидент произошел на улмце Сенной.

Тут трамвай шестого маршрута, двигался со стороны улицы Декабристов, в направлении Центрального рынка. Перед перекрестком с улицей Пушкинской на дорогу, справа налево по ходу движения трамвая, неожиданно вышла пожилая женщина с сумками.

Водитель трамвая применил экстренное торможение, однако вагон все же сбил старушку.

Несчастной колесами трамвая отрезало ступню, а ее саму затянуло под вагон.

На место происшествия прибыла бригада спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые извлекли тело погибшей женщины из-под вагона трамвая.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в поселке Верховина Ивано-Франковской области в среду вечером, 12 сентября, мотоцикл врезался с бетонным столбом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства погиб. Его 13-летний пассажир попал в больницу с травмами.