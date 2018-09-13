В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе солдат

По его словам, на востоке Украины было зафиксировано 38 обстрелов со стороны боевиков РФ. В частности, террористы 17 раз открывали огонь на Луганском направлении и 21 - на Донецком.

"За прошедшие сутки двое наших защитников были ранены в результате вражеских обстрелов. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное", — сообщил он.

Кроме того, Гуцуляк добавил, что по состоянию на 13 сентября на Донбассе потерь в рядах украинских войск нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Донбасса четыре грузовика гуманитарной помощи.