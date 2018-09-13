В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе солдат

За минувшие сутки, 12 сентября 2018 года, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.
По его словам, на востоке Украины было зафиксировано 38 обстрелов со стороны боевиков РФ. В частности, террористы 17 раз открывали огонь на Луганском направлении и 21 - на Донецком.
"За прошедшие сутки двое наших защитников были ранены в результате вражеских обстрелов. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное", — сообщил он.
Кроме того, Гуцуляк добавил, что по состоянию на 13 сентября на Донбассе потерь в рядах украинских войск нет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Донбасса четыре грузовика гуманитарной помощи.