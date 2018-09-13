13:11 13.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе солдат

За минувшие сутки, 12 сентября 2018 года, в районе проведения операции объединенных сил на Донбассе получили ранения двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

В Минобороны подтвердили информацию о двух пострадавших на Донбассе солдат

По его словам, на востоке Украины было зафиксировано 38 обстрелов со стороны боевиков РФ. В частности, террористы 17 раз открывали огонь на Луганском направлении и 21 - на Донецком.

"За прошедшие сутки двое наших защитников были ранены в результате вражеских обстрелов. Состояние здоровья военнослужащих оценивается как удовлетворительное", — сообщил он.

Кроме того, Гуцуляк добавил, что по состоянию на 13 сентября на Донбассе потерь в рядах украинских войск нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Донбасса четыре грузовика гуманитарной помощи. 


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