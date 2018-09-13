09:34 13.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Мали грузовик сорвался с обрыва, 20 человек погибли

В Мали в среду вечером, 12 сентября, грузовик с пассажирами сорвался с обрыва и упал в водоем.

В Мали грузовик сорвался с обрыва, 20 человек погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли не менее 20 человек. Еще 63 человека спасательным службам удалось достать из обрыва.

Как сообщает агентство Reuters, авария произошла в центральной части страны. Вероятной причиной инцидента могли стать неполадки в машине.

Согласно предварительным выводам расследования, техническая неисправность, связанная с тормозной системой, могла стать причиной этого трагического случая, - отмечается в заявлении местной полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Индии во вторник, 11 сентября, с дороги по неизвестным причинам слетел автобус с паломниками. В результате аварии погибли 50 человек. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами. При этом среди погибших как минимум трое детей.


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