07:45 13.09.2018 | Происшествия | Новости
100203503:Polishuk

В Китае внедорожник наехал на толпу людей, погибли девять человек

В китайской провинции Хунань в среду вечером, 12 сентября, внедорожник въехал в толпу людей.

В Китае внедорожник наехал на толпу людей, погибли девять человек

В результате инцидента по меньшей мере девять человек погибли. При этом 43 пешехода получили травмы.

Как сообщает ВВС, ссылаясь на информацию местных властей, инцидента произошел на площади города Хэнъян. Полиция задержала водителя. 54-летний Янь Занюнь ранее был судим за поджог и торговлю наркотиками.

Сейчас правоохранители устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия. Всех раненых доставили в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Индии во вторник, 11 сентября, с дороги по неизвестным пока причинам слетел автобус с паломниками. В результате аварии погибли 50 человек. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами. При этом среди погибших как минимум трое детей.


Поделиться
Читайте также:
 
Константинопольский патриархат приступил к рассмотрению вопроса предоставления автокефалии Украины Еврокомиссия определилась с датой отказа от перехода на летнее и зимнее время В Торецке полиция обнаружила гранатомет и тысячу патронов - ФОТО В Украине вырос уровень бедности
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив