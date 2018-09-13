В Китае внедорожник наехал на толпу людей, погибли девять человек

В результате инцидента по меньшей мере девять человек погибли. При этом 43 пешехода получили травмы.

Как сообщает ВВС, ссылаясь на информацию местных властей, инцидента произошел на площади города Хэнъян. Полиция задержала водителя. 54-летний Янь Занюнь ранее был судим за поджог и торговлю наркотиками.

Сейчас правоохранители устанавливаются причины дорожно-транспортного происшествия. Всех раненых доставили в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Индии во вторник, 11 сентября, с дороги по неизвестным пока причинам слетел автобус с паломниками. В результате аварии погибли 50 человек. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами. При этом среди погибших как минимум трое детей.