В киевском аэропорту задержали исламского террориста

Им оказался 29-летний гражданин Таджикистана, которого разыскивал Интерпол.

По данным Государственной пограничной службы Украины, мужчина в 2016 году приехал в Сирию, где и вступил в организацию "Исламское государство". Там он учился в военном лагере с другими террористами и в итоге стал одним из активных участников ИГИЛ.

Как сообщал "УРА-Информ", террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за атаку на прохожих возле Парижа. В результате нападения, которое произошло в четверг утром, 22 августа, погибли два человека.