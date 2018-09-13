17:51 13.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В киевском аэропорту задержали исламского террориста

В международном аэропорту "Борисполь" пограничники задержали участника террористической группировки ИГИЛ и передали его полицейским.

В киевском аэропорту задержали исламского террориста

Им оказался 29-летний гражданин Таджикистана, которого разыскивал Интерпол.

По данным Государственной пограничной службы Украины, мужчина в 2016 году приехал в Сирию, где и вступил в организацию "Исламское государство". Там он учился в военном лагере с другими террористами и в итоге стал одним из активных участников ИГИЛ.

Как сообщал "УРА-Информ", террористическая группировка "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за атаку на прохожих возле Парижа. В результате нападения, которое произошло в четверг утром, 22 августа, погибли два человека.


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