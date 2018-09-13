08:21 13.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве нашли мертвым известного крымского волонтера

Сегодня в украинской столице был убит крымский активист и волонтер Анатолий (Талибан) Дэкин. Об этом сообщил лидер общественного корпуса Азов-Крым Станислав Краснов в соцсети Facebook.

В Киеве нашли мертвым известного крымского волонтера

Как известно, патриот оставил Крым еще в 1991 году. Также Анатолий был на Майдене, занимался там волонтерской деятельностью и помогал многим добробратам.

Краснов уточнил, что Талибана нашли мертвым в его столичной квартире. Кроме того, в комментариях к записи активист уточнил, что неизвестный мужчина якобы убил волонтера в его квартире выстрелами из пистолета, а потом добил ножом. При этом мотив убийства неизвестен.

В данное время, в этом инциденте разбирается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", начальник Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Сергей Комиссаров заявил, что  убийцей ураинского бойца Виталия Олешко в Бердянске является бывший снайпер из отряда милиции особого назначения "Торнадо", а также участник антитеррористической операции.


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