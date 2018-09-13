09:36 13.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве в результате ДТП образовалась пробка из трамваев - ФОТО

В столице на улице Дегтяревской из-за автомобильной аварии образовалась пробка из более десятка трамваев. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

В Киеве в результате ДТП образовалась пробка из трамваев - ФОТО

Как отмечается, что одним из участников ДТП стала машина такси Uber. В результате чего, было полностью заблокировано движение трамваев маршрутов 14 и 15.

Стоит добавить, что на месте инцидента работала полиция. А движение трамваев маршрутов в направлении Контрактовой площади было остановлено на несколько часов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции.  Инцидент произошел на пересечении улиц Ивана Мазепы. По предварительной информации, патрульные не пропустили другой автомобиль – Фольксваген пассат.


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