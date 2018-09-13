В Киеве в результате ДТП образовалась пробка из трамваев - ФОТО

Как отмечается, что одним из участников ДТП стала машина такси Uber. В результате чего, было полностью заблокировано движение трамваев маршрутов 14 и 15.

Стоит добавить, что на месте инцидента работала полиция. А движение трамваев маршрутов в направлении Контрактовой площади было остановлено на несколько часов.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. Инцидент произошел на пересечении улиц Ивана Мазепы. По предварительной информации, патрульные не пропустили другой автомобиль – Фольксваген пассат.