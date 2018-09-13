В Калифорнии неизвестный мужчина убил шесть человек

В американском городе Бексфилд в Калифорнии супружеская пара пришла в компанию, где по неизвестным причинам возникла потасовка, которая переросла в перестрелку. В результате инцидента, погибли шесть человек.
Об этом передает CNN.
Как отметили очевидцы проишествия, во время шумной гулянки у подозреваемого произошел конфликт и он застрелил двух человек, в том числе и собственную супругу. Однако на этом смертельный исход не прекратился, ведь спустя несколько минут зашел еще один человек, который выстрелил в преступника, но тот ответным выстрелом убил и этого человека.
Правоохранители позже выяснили, что после содеянного злоумышленник не растерялся и отправился в жилой дом, где застрелил еще двоих. Затем мужчина украл автомобиль, в котором находилась женщина с ребенком. К счастью, заложникам, находящимся в заточении, удалось сбежать.
"Стрелок поехал по шоссе, и, когда его остановил полицейский, покончил с собой", - подчеркнули сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время мотивы смертельной стрельбы пока неизвестны. Расследование убийств продолжается до сих пор.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве во внутреннем дворе на перекрестке ул. Антоновича и ул. Саксаганского мужчина решил открыть стрельбу по прохожим.