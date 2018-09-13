20:59 13.09.2018 | Происшествия | Новости
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В Греции на пляже рухнула скала, есть пострадавшие - ФОТО

В Греции в четверг, 13 сентября, на пляже обрушилась скала.

В Греции на пляже рухнула скала, есть пострадавшие - ФОТО

Инцидент произошел на популярном пляже Навайо на острове Закинф. В результате обрушения пострадали семь человек.

Как сообщает Ekathimerini, скала упала прямо на отдыхающих, которые разбегаются во все стороны. При этом перевернулись несколько лодок.

По предварительным данным люди серьезно не пострадали. Большинству из них, в том числе и двум детям, помощь была оказана на месте. Госпитализировали лишь туристку из Чехии, у которой травма спины.

Греческие власти подтвердили, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни. Также не было сообщений о пропавших без вести, но спасатели в качестве меры пресечения проверили залив, чтобы убедиться, что люди не оказались в ловушке под скалами.

Напомним, небольшой пляж Навайо является достопримечательностью Ионических островов. Он окружен крутыми скалами и к нему можно добраться только на лодке.

Как сообщал УРА-Информ, 23 июля, в Греции к западу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, который заставил людей бежать из домов. Облака дыма от пожара было видно даже над афинским Акрополем и храмом Парфенона. Пожарная служба после проведенного исследования опровергла предположение властей, что причиной пожара является поджог и заявила, что лесные участки загорелись из-за халатности. В результате пожара погибли 98 человек.


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