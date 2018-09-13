В Донецкой области мошенники присвоили деньги переселенцев

По информации следствия, группа злоумышленников работала на территории Славянска, Краматорска, Бахмута, Покровска в течение нескольких лет. Злоумышленницей оказалась 32-летняя учительница биологии, которая ранее работала в правоохранительных органах. Она с помощью своих сообщников подыскивала жертв из числа пенсионеров-переселенцев, которым было необходимо переоформить социальные выплаты без личного присутствия.

Жители оккупированной территории передавали женщине оригиналы своих паспортов. На их имя, по предварительному сговору с должностными лицами банка, она оформляла платежные карточки.

Аферистам удавалось получать деньги даже за "мертвые души". В данное время подозреваемая задержана, продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", прокуратура города Киева вместе со столичными полицейскими задержала участников преступной группы, которые организовали схему незаконного завладения банковскими средствами ПриватБанка.