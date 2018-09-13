В Черкассах распылили газ в общежитии лицея, есть пострадавшие

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГСЧС.

Как отмечается, жильцы общежития почувствовали сильный запах газа. Так, чтобы избежать фатальных последствий, напуганные люди вызвали оперативные службы города. Прибыв на место, спасатели в экстренном режиме из общежития эвакуировали 20 человек.

По словам сотрудников ГСЧС, с признаками отравления были госпитализированы двое парней 15 и 16 лет.

Отделение радиационно-химической и биологической защиты совместно с аварийной газовой службой провели замеры воздуха, которые не выявили превышения пороговых значений. В ходе опроса жителей спасатели установили, что утечки газа не было.

В настоящее время также не установлена личность распылившего газовый баллончик, продолжается расследование по факту дела.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на приватной вечеринке в одном ночном клубе в Каракасе неизвестный активировал гранату со слезоточивым газом.

По словам министра внутренних дел Венесуэлы Нестора Ревероля, правоохранителям и спасателям удалось эвакуировать более 500 человек, когда они прибыли на место происшествия.