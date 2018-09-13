16:14 13.09.2018 | Происшествия | Новости
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На Восточном побережье США отменили 800 рейсов

В аэропортах на Восточном американском побережье из-за надвигающегося урагана "Флоренс", по меньшей мере, отменено 800 рейсов. 

На Восточном побережье США отменили 800 рейсов

Об этом сообщает CNN.

Как отметили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США, бушующий в Атлантическом океане "Флоренс" ослаб с четвертой до второй категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона. При этом, максимальная скорость ветра достигает 177 км в час.

Синоптики предупредили, что ураган может привести к катастрофическим наводнениям. По этому поводу, власти штатов Джорджия, Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также Вашингтона уже ввели режим чрезвычайной ситуации из-за надвигающейся стихии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", тропический шторм "Флоренция" перешел в категорию ураганов. В ближайшие дни он вплотную приблизится к восточному побережью Соединенных Штатов Америки.


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