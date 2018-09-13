На Прикарпатье мотоцикл "влетел" в столб, водитель погиб

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель транспортного средства погиб. Его 13-летний пассажир попал в больницу с травмами.

Как сообщил отдел коммуникации областной полиции области, авария, около восьми часов вечера в селе Ильцы Верховинского района. За рулем мотоцикла находился 27-летний мужчина. Уже на месте полицейские установили, что житель поселка Верховина, пытался обогнать попутный автомобиль "ВАЗ 2109". Он выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением. В итоге он столкнулся с бетонным столбом на обочине трассы.

Сам он погиб на месте происшествия, а его родной брат получил закрытую черепно-мозговую травму.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения полиция начала досудебное расследование.

Вместе с тем местные жители утверждают, что авария могла произойти из-за преследования мотоцикла сотрудниками полиции на служебном автомобиле, которые в это время несли службу по маршруту патрулирования.

В связи с этим отделом инспекции по личному составу Управления кадрового обеспечения Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области проводится служебное расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на улице Космической в Днепре у бензовоза ГАЗ не сработали тормоза на спуске, после чего он задел пешехода. Сейчас человек находится в больнице, где ему врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь.