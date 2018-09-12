16:31 12.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Жители Одесской области блокируют туннельный путепровод - ФОТО

В среду, 12 сентября, возмущенные местные жители Раздельнянского района Одесской области перекрыли туннельный путепровод на трассе Р-33 Кучурган - Подольск - Балта. Десятки протестующих высунули свое главное требование - отремонтировать дорогу в селе Павловка.

Жители Одесской области блокируют туннельный путепровод - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Думская.

Как отмечается, митингующие сквозь свою блокаду пропускают только автомобили с маленькими детьми и пожилыми людьми. Кроме того, без всяких усилий спокойно передвигаются и пешеходы.

Примечательно, что еще до недавнего времени рейсовые автобусы подвозили пассажиров только к тоннелю, пассажиры пешком проходили мимо протестующих и пересаживались на другой транспорт. Однако уже сейчас активисты заявили о перекрытии прилегающих автостанций.

В связи с этим всем желающим порекомендовали изменить маршруты автобусов в объезд села Павловка. В результате некоторые автобусы начали курсировать по Киевской трассе.

На данный момент неизвестно, сколько еще продлится митинг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"  владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд от улицы Европейской площади до улицы Грушевского.


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