Жители Одесской области блокируют туннельный путепровод - ФОТО

Об этом сообщает местное издание Думская.

Как отмечается, митингующие сквозь свою блокаду пропускают только автомобили с маленькими детьми и пожилыми людьми. Кроме того, без всяких усилий спокойно передвигаются и пешеходы.

Примечательно, что еще до недавнего времени рейсовые автобусы подвозили пассажиров только к тоннелю, пассажиры пешком проходили мимо протестующих и пересаживались на другой транспорт. Однако уже сейчас активисты заявили о перекрытии прилегающих автостанций.

В связи с этим всем желающим порекомендовали изменить маршруты автобусов в объезд села Павловка. В результате некоторые автобусы начали курсировать по Киевской трассе.

На данный момент неизвестно, сколько еще продлится митинг.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ" владельцы авто на еврономерах заблокировали проезд от улицы Европейской площади до улицы Грушевского.