17:56 12.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье маршрутка "поламала" мост через Днепр

В Запорожье пассажирский автобус "Богдан", объезжая место столкновения двух автомобилей ВАЗ на мосту Преображенского 
пробил яму на пешеходной части.

В Запорожье маршрутка

Об этом ТСН.uа сообщили в патрульной полиции Запорожья.

Водитель маршрутного транспортного средства №92, пытаясь объехать ДТП на мосту Преображенского, выехал за пределы проезжей части и задним левым колесом провалился в яму, которая появилась в результате наезда автобуса, — рассказали в пресс-службе.

Само столкновение произошло между двумя легковыми автомобилями ВАЗ. До прибытия экипажа патрульной полиции один из водителей скрылся с места происшествия. На водителя автобуса составлен протокол по ч.1 ст.139 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы дела передадут на рассмотрение суда. Потерпевших вследствие аварии нет.

Как сообщал "УРА-Информ", в среду, 12 сентября, возмущенные местные жители Раздельнянского района Одесской области перекрыли туннельный путепровод на трассе Р-33 Кучурган - Подольск - Балта. Десятки протестующих высунули свое главное требование - отремонтировать дорогу в селе Павловка.


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