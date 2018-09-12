В школе около Лас-Вегаса произошла стрельба, погиб один человек - ФОТО

В американском штате Невада в среду утром, 12 сентября, в одной из школ произошла стрельба.
В результате инцидента погиб 18-летний парень. Как сообщает Las Vegas Review-Journal, ссылаясь на данные местной полиции стрельба произошла в городе Норт-Лас-Вегас радом с бейсбольным полем. На данный момент неизвестно, являлся ли погибший учеником этой школы.
Пока полицейские никого не задержали по подозрению в совершении преступления, однако обнаружили на месте происшествия оружие, из которого был застрелен погибший.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в штате Алабама произошла стрельба в McDonald's. В результате погиб один человек и еще четверо получили ранения.