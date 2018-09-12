14:50 12.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203466:nastya

В Харьковской области электричка с людьми протаранила грузовые вагоны - ВИДЕО

В городе Красноград в Харьковской области в ночь на среду 12 сентября, у одноименной железнодорожной станции пустые грузовые вагоны столкнулись с пригородным поездом. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

В Харьковской области электричка с людьми протаранила грузовые вагоны - ВИДЕО

Отмечается, что девять пустых грузовых вагонов самопроизвольно начали движение и столкнулись с пригородным поездом Днепр - Красноград, в котором находилось около 19 пассажиров.

В результате происшествия три вагона сошли с рельсов. Кроме того, в результате инцидента пострадали трое пассажиров и работник железной дороги.

В полиции добавили, что в электричке находилось 19 человек. Состояние пострадавших удовлетворительное, их отпустили домой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице произошло смертельная авария с участием такси. Отмечается, что на момент аварии в автомобиле Opel Astra находилась женщина-пассажир и водитель такси.


Поделиться
Читайте также:
 
Кабмин определился с датой рассмотрения госбюджета-2019 Сущенко пообещал семье, что обязательно вернется В Днепре бензовоз без тормозов влетел в пешехода - ФОТО В турецкой Анталье произошло землетрясение
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив