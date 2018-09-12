В Харьковской области электричка с людьми протаранила грузовые вагоны - ВИДЕО

Отмечается, что девять пустых грузовых вагонов самопроизвольно начали движение и столкнулись с пригородным поездом Днепр - Красноград, в котором находилось около 19 пассажиров.

В результате происшествия три вагона сошли с рельсов. Кроме того, в результате инцидента пострадали трое пассажиров и работник железной дороги.

В полиции добавили, что в электричке находилось 19 человек. Состояние пострадавших удовлетворительное, их отпустили домой.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в украинской столице произошло смертельная авария с участием такси. Отмечается, что на момент аварии в автомобиле Opel Astra находилась женщина-пассажир и водитель такси.