20:15 12.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203486:Polishuk

В Иране разбился военный вертолет

В Иране в среду, 12 сентября, потерпел крушение военный вертолет.

В Иране разбился военный вертолет

В результате инцидента пострадали пять человек. Как сообщает агентство "Анадолу", вертолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение во время учений в районе Мелард недалеко от города Кередж.

Причиной крушения вертолета Chinook стали технические неполадки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Индии во вторник, 11 сентября, с дороги по неизвестным пока причинам слетел автобус с паломниками. В результате аварии погибли 50 человек.

Как сообщает агентство AFP, инцидент произошел в штате Телангана. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами. При этом среди погибших как минимум трое детей.


Поделиться
Читайте также:
 
У побережья Ливии погибли более сотни мигрантов В Кремле сказали, когда смогут обменять Сущенко Украина арестовала акции российских банков Стало известно, когда ЕС отменит переход на летнее и зимнее время
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив