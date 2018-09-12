В Иране разбился военный вертолет

В Иране в среду, 12 сентября, потерпел крушение военный вертолет.
В результате инцидента пострадали пять человек. Как сообщает агентство "Анадолу", вертолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение во время учений в районе Мелард недалеко от города Кередж.
Причиной крушения вертолета Chinook стали технические неполадки.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Индии во вторник, 11 сентября, с дороги по неизвестным пока причинам слетел автобус с паломниками. В результате аварии погибли 50 человек.
Как сообщает агентство AFP, инцидент произошел в штате Телангана. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами. При этом среди погибших как минимум трое детей.