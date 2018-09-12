В Иране разбился военный вертолет

В результате инцидента пострадали пять человек. Как сообщает агентство "Анадолу", вертолет Военно-воздушных сил Ирана потерпел крушение во время учений в районе Мелард недалеко от города Кередж.

Причиной крушения вертолета Chinook стали технические неполадки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Индии во вторник, 11 сентября, с дороги по неизвестным пока причинам слетел автобус с паломниками. В результате аварии погибли 50 человек.

Как сообщает агентство AFP, инцидент произошел в штате Телангана. Автобус возвращался после поездки в индуистский храм Кондагатту Анджанея Свами. При этом среди погибших как минимум трое детей.