12:16 12.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине грузовые вагоны врезались в поезд с пассажирами - ФОТО

В городе Красноград Харьковской области в среду утром, 12 сентября, грузовые вагоны протаранили пригородный поезд с пассажирами.

На Харьковщине грузовые вагоны врезались в поезд с пассажирами - ФОТО

В городе Красноград Харьковской области в среду утром, 12 сентября, грузовые вагоны протаранили пригородный поезд с пассажирами.

К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации, инцидент произошел после полуночи.

Девять пустых грузовых вагонов самовольно начали движение и врезались в электропоезд № 6174 "Днепр - Красноград", в котором находилось около десяти пассажиров.

В результате столкновения три вагона сошли с рельсов.

За медицинской помощью с незначительными повреждениями обратилась одна женщина. Сейчас полиция выясняет причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 сентября в Южно-Африканской республике столкнулись два поезда. В результате аварии, которая произошла на юге Йоханнесбурга около восьми часов утра, пострадали около ста человек. Как сообщает Independent Online, пострадавшие получили незначительные или средней степени тяжести травмы, и, к счастью, не было обнаружено серьезных травм или смертельных случаев.


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