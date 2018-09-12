18:27 12.09.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100203481:roman_z

Девочка умерла после двух месяцев комы после отравления в "Славутиче"

Восьмилетняя девочка, которая в начале июля, по одной из версий, отравилась в оздоровительном лагере "Славутич" в Киевской области, умерла, пролежав в коме более двух месяцев.

Девочка умерла после двух месяцев комы после отравления в

12 сентября начато вскрытие тела, проводится судмедэкспертиза - берутся пункции, образцы. Позже будет углубленная экспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

Также сообщается, что лагерь "Славутич" по-прежнему функционирует, несмотря на предписания и выявлены нарушения. При этом глава Киевской областной администрации Александр Горган уверяет, что ответственности лагеря избежать не удастся, а виновные обязательно понесут наказание.

Как сообщал "УРА-Информ", в Госпортебслужбе выяснили все обстоятельства, чем отравились дети в лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевщины. На полдник детям выдали йогурты, срок употребления которых истек.


Поделиться
Читайте также:
 
Грузия отказалась от полиэтиленовых пакетов В Запорожье маршрутка "поламала" мост через Днепр Япония отказалась мириться с Россией Газ для населения обязательно подорожает, - Насалик
Фоторепортаж
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив