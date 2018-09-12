Девочка умерла после двух месяцев комы после отравления в "Славутиче"

12 сентября начато вскрытие тела, проводится судмедэкспертиза - берутся пункции, образцы. Позже будет углубленная экспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

Также сообщается, что лагерь "Славутич" по-прежнему функционирует, несмотря на предписания и выявлены нарушения. При этом глава Киевской областной администрации Александр Горган уверяет, что ответственности лагеря избежать не удастся, а виновные обязательно понесут наказание.

Как сообщал "УРА-Информ", в Госпортебслужбе выяснили все обстоятельства, чем отравились дети в лагере "Славутич" в Переяслав-Хмельницком районе Киевщины. На полдник детям выдали йогурты, срок употребления которых истек.