В столице произошла авария с участием полиции - ФОТО

Отмечается, что водитель полицейского авто ехал в правом ряду. На затяжном повороте его в левый бок ударил Daewoo Lanos, от столкновения Skoda вылетела с проезжей части через бордюр на трамвайные пути.

Как известно, водитель Daewoo Lanos оказался гражданином Ливии. По его словам, он не справился с управлением из-за мокрой дороги. Свою вину в произошедшем мужчина признал и готов возместить ущерб.

На месте инцидента работал патруль полиции, выясняются все причины аварии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. По предварительной информации, патрульные не пропустили другой автомобиль – Фольксваген пассат.