11:13 11.09.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице произошла авария с участием полиции - ФОТО

В Киеве ы понедельник 11 сентября, произошла авария на улице Николая Василенко, автомобиль Daewoo Lanos на большой скорости влетел в автомобиль Skoda Octavia полиции охраны. Об этом сообщает портал Информатор.

В столице произошла авария с участием полиции - ФОТО

Отмечается, что водитель полицейского авто ехал в правом ряду. На затяжном повороте его в левый бок ударил Daewoo Lanos, от столкновения Skoda вылетела с проезжей части через бордюр на трамвайные пути.

Как известно, водитель Daewoo Lanos оказался гражданином Ливии. По его словам, он не справился с управлением из-за мокрой дороги. Свою вину в произошедшем мужчина признал и готов возместить ущерб.

На месте инцидента работал патруль полиции, выясняются все причины аварии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Кременчуге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля патрульной полиции. По предварительной информации, патрульные не пропустили другой автомобиль – Фольксваген пассат.


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